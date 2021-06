Con Larissa Iapichino e Carlos Atoche la moda sposa il sociale

L’universo femminile è protagonista del Gruppo McArthurGlen con nuovi progetti che vogliono mettere al centro responsabilità sociale e prevenzione. Barberino Designer Outlet ha scelto come nuova Ambassador Larissa Iapichino, atleta toscana e giovanissima detentrice del record mondiale under 20 di salto in lungo, tanto forte e determinata sulla pista d'atletica quanto femminile e attenta allo stile nel tempo libero. Un esempio dal punto di vista sportivo e, allo stesso tempo, un modello positivo e di emancipazione femminile, con i suoi valori sani e autentici.



Castel Romano Designer Outlet, in collaborazione con l’organizzazione non profit Yourban 30, ha sostenuto la creazione dell’ecomurales #AMORETCURA, UNA VENERE PER LA PREVENZIONE nel cuore della Garbatella a Roma. L’opera realizzata dallo street artist cileno Carlos Atoche è un invito alla prevenzione nella lotta contro i tumori del seno, di cui si occupa da anni l’Associazione Komen.