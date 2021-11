Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination

Nell’ultimo appuntamento, andato in onda venerdì 5 novembre , Alfonso Signorini ha accompagnato il pubblico nel corso di una serata piena di emozioni e colpi di scena, come sempre al suo fianco in studio le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli .

Grande Fratello vip, gli immuni alle nomination

Tutto pronto per la nuova puntata del reality-show. L’ultimo ballottaggio ha visto il pubblico dover scegliere il proprio concorrente preferito decretando l’eliminazione di Jo Squillo con il 17% dei voti, queste invece le altre percentuali: 41% per Soleil Sorge, 22% per Gianmaria Antinolfi e 20% per Nicola Pisu.