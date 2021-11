Mariasole Pollio e Deddy escono allo scoperto

approfondimento

Deddy, Giove: il testo del nuovo singolo

Appena si è diffusa l'indiscrezione in merito alla relazione tra Mariasole e Daddy, la conduttrice 18enne è stata presa d’assalto da critiche e persino minacce di morte da parte di alcune fan, che sognano di rivedere Deddy insieme alla sua ex, la ballerina Rosa Di Grazia. A fine ottobre, inoltre, Mariasole aveva deciso di intervenire sui social per smentire la presunta relazione con un altro artista uscito da Amici, Sangiovanni. Sono stati sufficienti alcuni like del cantautore ai post del profilo Instagram di Mariasole per diffondere il sospetto che tra i due ci fosse del tenero. La conduttrice ha deciso così di rispondere alla domanda di un utente che le chiedeva di esporsi sull'argomento per non far soffrire la fidanzata di lui, Giulia Stabile. “Basta. A volte scrivete cose che non hanno senso. Mi sembra di tornare a quando avevo 14 anni e dovevo difendermi dalle cattiverie! La differenza è che prima non avevo le spalle grandi di adesso. Quindi ora non funziona proprio più così, è anche démodé. Già che ci sono, lasciate pure in pace questi due ragazzi belli, giovani e talentuosi. Smollate me da questi chiacchiericci che detesto. Love”.

Mariasole Pollio e Deddy, le carriere

Deddy è uscito dalla scorsa edizione di Amici, dove ha avuto anche una storia con la ballerina Rosa di Grazia. “Il suo cuore batte per qualcuno?”, era stato chiesto a Deddy durante un’intervista rilasciata a Chi. “No, è libero e vola con me”, aveva risposto lui. Per quanto riguarda invece Mariasole, la 18enne deve la sua popolarità a Youtube, che l'ha portata poi a lavorare come attrice e conduttrice. Ha partecipato a Don Matteo, ma soprattutto a Battiti Live, l'evento estivo in onda sulle reti Mediaset in cui la giovane racconta quello che accade tra il pubblico e nel dietro le quinte.