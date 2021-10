La madre lo "contagia" con la sua passione per la musica

Nato da padre francese e madre italiana originaria della provincia di Potenza. Proprio grazie alla passione della mamma per la lirica e per la canzone popolare, Brassens ha respirato musica sin da bambino. "Sono cresciuto in mezzo alla musica. Cantava mia madre, canzoni napoletane, e di quelle francesi trascriveva i testi e li imparava a memoria. Cantava mio padre, sul lavoro. A cinque anni sapevo già duecentocinquanta canzoni”, ha raccontato. A 14 anni ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Il suo interesse per la musica e la poesia, grazie anche all’incontro con il professor Alphonse Bonnafé, una personalità fortemente anticonformista, superava di gran lunga quello per la scuola. E così dopo essere stato sospeso al terzo anno, il padre lo ritirò e lo portò a lavorare con sé come operaio.

La vena satirica e anticonformista

Negli anni parigini, oltre a lavorare come operaio, Brassens si è dedicato allo studio dei grandi poeti francesi: Villon, Hugo, Apollinaire e Verlaine. E ha sviluppato una vena satirica e anticonformista unica che si ritrova nelle sue canzoni, in cui spesso critica la società borghese e i suoi valori. I suoi temi preferiti sono da un lato brevi quadri di vita (come nei suoi testi Le parapluie, 1952; Une jolie fleur, 1954; Pénélope, 1960; Rien à jeter, 1969) e dall’altro impegnati messaggi di rivolta (La mauvaise réputation, 1952; Le mécréant, 1960; Pensées des Morts, 1970). Il suo stile ironico e raffinato è stato premiato nel 1967 con il Grand prix de poésie de l'Académie Française.

Gli incontri che hanno segnato la sua vita

Diversi gli incontri che hanno segnato la vita di Brassens. Fra questi Pierre Onteniente, ribattezzato dal cantautore francese Gibraltar, conosciuto nel 1943 durante la permanenza al campo di Basdorf, vicino a Berlino, per il servizio di lavoro obbligatorio imposto dai tedeschi ai francesi, e diventato poi uno dei suoi migliori amici. In quel periodo scrive Pauvre Martin e Brave Margot. Ma anche i coniugi Jeanne e Marcel Planche, che lo nascosero dopo la sua fuga da Basdorf durante una licenza ottenuta nel 1944. Per loro scrive La cane de Jeanne e Chanson pour l'Auvergnat. E poi Joha Heiman, estone, divorziata, nata dieci anni prima di lui, da lui soprannominata Püpchen, bambolina. I due si conobbero in metrò nel 1947 e rimasero insieme fino alla morte di Brassens. Infine Patachou, cantante e proprietaria di un cabaret, che lo lanciò nel mondo della canzone. La donna lo spinse letteralmente sul palcoscenico, facendo un pronostico: "Tra un anno sarai più famoso di me”. L’anno successivo (è il 1953) Brassens conquistò Parigi e la Francia intera.