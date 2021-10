Daniel Craig preferisce i bar gay, per evitare uomini etero aggressivi

L'attore ha dichiarato di frequentare i locali per omosessuali spiegando perché li preferisce agli altri. L’ha fatto in occasione della partecipazione al podcast di Bruce Bozzi, suo amico di vecchia data con cui nel 2010 era stato paparazzato in un gay bar. “Sono un bel posto dove andare, c’è un’atmosfera più rilassata e sicura per svagarsi un po’. Non devi star lì ad affermare la tua sessualità”, ha dichiarato l'interprete di James Bond (che sta promuovendo il suo ultimo "No Time to Die")

Daniel Craig ha detto di preferire i bar gay rispetto ai locali per eterosessuali. Questa sua dichiarazione particolare è stata offerta nel bel mezzo del tour promozionale per il suo ultimo film da James Bond, “No Time to Die”.



In occasione della partecipazione a Lunch with Bruce, il podcast su SiriusXM di Bruce Bozzi, l'attore ha ricordato assieme al conduttore - di cui è amico di vecchia data - quando nel 2010 sono stati paparazzati assieme in un gay bar, notizia che al tempo fece molto scalpore.

“Li frequento da tempo”, ha spiegato Craig dicendo di preferirli alle tipologie di locali per persone eterosessuali.



“Nei gay bar non c’è quell’atteggiamento aggressivo […] che c’è nei bar etero”, questa è la spiegazione, in soldoni, che il divo ha offerto a Bruce Bozzi e a tutto il suo pubblico quando l'amico gli ha chiesto di spiegare per quale motivo preferisca un gay bar a un locale per etero.

Oltre a puntare il dito sull'atteggiamento aggressivo che solitamente caratterizza gli avventori dei locali per eterosessuali, l'interprete degli ultimi cinque film di 007 ha parlato anche di un’atmosfera migliore, più tranquilla e anche più sicura.

Anche questa ovviamente è legata alla tipologia di avventori, risultando più rilassata proprio perché chi frequenta questi posti è meno portato a essere aggressivo e a marcare il territorio, in pratica. Questo secondo quanto ha spiegato Daniel Craig (riportiamo tutto il suo discorso nel prossimo paragrafo).

Uno dei motivi per cui preferisce frequentare locali per gay è poi il fatto che lì non bisogna affermare la propria sessualità, non bisogna marcarla e rimarcarla continuamente. Marcare il territorio, per dirla con il mondo canino e animale in generale.

Tuttavia l'attore poi se ne è uscito con una frase che in fondo afferma, marca e rimarca sì il territorio e la sua sessualità: “E poi potevo incontrare delle ragazze che erano li per la mia stessa ragione”…