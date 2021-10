Angelina Jolie e Jonny Lee Miller paparazzati insieme

Jolie e Miller, che sono stati sposati dal 1996 al 1999 , sono apparsi sorridenti durante una cena insieme a Beverly Hills. L'attrice e il suo ex marito Miller sono stati visti insieme anche lo scorso luglio, nei pressi dell'appartamento di lui a New York. Angelina era volata nella Grande Mela con i figli per festeggiare il suo 46esimo compleanno , e ne aveva approfittato per salutare l’ex con il quale, pare, sia rimasta in ottimi rapporti anche dopo il divorzio. La star, in passato, ha espresso dispiacere per la fine del matrimonio con Miller. “Io e Jonny non abbiamo mai litigato e non ci siamo mai fatti male. Volevo davvero essere sua moglie. Volevo davvero impegnarmi” aveva rivelato al Mirror. E poi ancora, in un’intervista del 2004, ha rivelato che divorziare da Miller “è stata probabilmente la cosa più stupida che abbia mai fatto ”. Dopo la loro separazione, Angelina Jolie si è risposata con Billy Bob Thornton, un legame durato dal 2000 al 2003, e poi con Brad Pitt dal 2014 al 2019. Miller invece ha alle spalle dieci anni di matrimonio con l’attrice di Law & Order Michele Hicks . La coppia si è separata nel 2018.

Angelina Jolie è tornata recentemente al centro del gossip anche per una chiacchierata, e presunta, relazione con la popstar The Weeknd. Recentemente i due sono stati paparazzati a Los Angeles all’uscita dal ristorante Giorgio Baldi, dove si sono “intrattenuti nel privè per una cena a due durata due ore”, come rivelato da Etonline. E non era la prima volta: Angelina e The Weeknd (vero nome Abel Makkonen Tesfaye), avevano cenato insieme, nello stesso ristorante italiano, anche lo scorso giugno. In quell'occasione una fonte aveva detto a Page Six che si era trattato di un incontro di lavoro, anche perché insieme ad Angelina c'era anche il figlio 17enne Pax, grande fan di The Weeknd. I due si sono poi incontrati di nuovo, ad un concerto privato di Mustafa a Los Angeles: lei era lì con le figlie Shiloh e Zahara, lui con amici. “I due erano nella stessa zona” ha detto un insider a Us Weekly. Un altro aveva rivelato al Sun che Angelina e The Weeknd sono “semplicemente amici”. Anche se lui “non ha mai nascosto di avere un’enorme cotta per lei e nessuno sa cosa potrebbe succedere in futuro”. Un'altra fonte ha dichiarato: “Chiaramente non stanno cercando di nascondere alla stampa la loro uscita. Abel è decisamente concentrato sul suo desiderio di entrare nel mondo del cinema. Ha la nuova serie HBO in cui recita e non pensa ad altro”. C'è da dire che entrambi sono rappresentati dalla William Morris Endeavour Entertainment, quindi i loro incontri potrebbero davvero nascondere motivi lavorativi. The Weeknd è single dopo la rottura, ormai datata 2019, con la top model Bella Hadid. In passato è stato legato anche alla cantante e attrice Selena Gomez.