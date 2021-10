Vogue, la cover di Adele in attesa del nuovo singolo

La cantante è la protagonista di ben due diverse edizioni del magazine, al quale racconta come ha vissuto la pandemia, il divorzio e la trasformazione del suo corpo. Che, dice, "è sempre stato reso un oggetto" Condividi:

Ormai è solo questione di giorni quando l’artista britannica farà il suo atteso comeback discografico. Nei mesi scorsi voci e indiscrezioni sul possibile ritorno di Adele si sono rincorse senza sosta fino all’annuncio finale di poche ore fa.

Adele, il nuovo singolo è Easy On Me approfondimento Adele oggi, come è cambiata la cantante: prima e dopo la dieta Sirt Venerdì 15 ottobre la cantante pubblicherà il nuovo singolo Easy On Me, anticipato da un breve teaser in bianco e nero che ha immediatamente conquistato il pubblico tanto da contare al momento più di nove milioni di visualizzazioni su YouTube.

approfondimento Adele, oltre al nuovo album arriva il residency show a Las Vegas Le proiezioni dei giorni scorsi su vari monumenti in giro per il mondo, come ad esempio il Colosseo di Roma e l’Empire State Building di New York, hanno immediatamente fatto il giro dei social portando i fan a ipotizzare proprio il ritorno della cantante.

approfondimento Adele, Easy on me è la prima canzone dal nuovo album 30: data uscita In attesa dell’uscita del nuovo brano, la voce di Hello, classe 1988, ha posato per l’edizione britannica di Vogue condividendone la cover sul suo profilo Instagram che conta più di quaranta milioni di follower.

approfondimento Adele, nuovo album in arrivo dopo 6 anni? Tutti gli indizi Tuttavia, non è finita qua. Infatti la cantante è anche la protagonista dell’edizione statunitense del magazine, come mostrato su Instagram; lo scatto vede Adele dopo la trasformazione personale degli ultimi anni (FOTO).

