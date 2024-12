Valeria Marini aggredita sulle scale di casa sua: "Scossa ma sto bene"

Brutto spavento per Valeria Marini che ieri è stata vittima di un'aggressione sulle scale di casa sua in centro a Roma. La soubrette, attrice e imprenditrice stava rientrando nella sua abitazione poco dopo le 23 quando, subito dopo aver aperto il portone, ha sentito dei rumori sospetti. Impaurita e al buio (solo in seguito si è scoperto che le lampadine erano state rotte), Marini ha raccontato di aver sentito una persona mentre scendeva velocemente le scale. Inseguita da un uomo, l'attrice è fuggita uscendo rapidamente dall'edificio. In quel momento, nella piazza di fronte all'appartamento, si trovava una pattuglia della polizia, a cui la soubrette ha chiesto aiuto raccontando l'accaduto. "Sto bene ma sono molto scossa e mi sento fortunata", ha detto la soubrette all'Adnkronos.

L'intervento della polizia

Dopo la testimonianza di Marini, gli agenti si sono avvicinati al portone della sua abitazione e, lì, hanno individuato l'aggressore, un giovane uomo con un cappellino in testa, che è stato poi immobilizzato e portato in questura. La soubrette, nel frattempo, è stata accompagnata all'interno della sua abitazione da un agente. In quel momento, la polizia ha constatato che le lampadine che illuminavano l'ingresso e le scale erano state rotte e il sistema di allarme manomesso. L'attrice ha poi sporto denuncia. "Sono scossa profondamente, ma mi sento fortunata. Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io. E questo mi ha permesso di capire che dovevo subito scappare. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell'uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi dal male", ha raccontato Valeria Marini.