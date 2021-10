Adele sta per tornare. Manca sempre meno ormai al ritorno della cantante britannica, il cui ultimo lavoro risale al lontano 2015, con l’album “25”. Tramite il proprio profilo Instagram, la popstar ha annunciato l’uscita del nuovo singolo, “Easy On Me”, il 15 ottobre e oltre al nuovo album, in programma per la cantante londinese c’è anche un residency show che dovrebbe avere luogo a Las Vegas.

Il ritorno di Adele: oltre al Cd anche il residency show

La scelta non poteva che cadere su Las Vegas, città per eccellenza quando si parla di residency show, ovvero quelle serie di concerti con sede fissa organizzati da un artista. Oltre al nuovo album, Adele sarà protagonista anche di un residency show nella città di Las Vegas che partirà nel 2022.

Stando alle indiscrezioni riportate da Billboard, la popstar inglese sta valutando due location per la propria serie di eventi: il Park MGM o il Colosseum all’interno del Caesars Palace. Due scenari splendidi, che al momento sono parimenti papabili per fare da cornice al grande ritorno di Adele.

Per il resto, non ci sono ancora dettagli sui concerti che Adele farà nell’ambito del tour dedicato al suo nuovo album, che secondo le indiscrezioni dovrebbe intitolarsi “30”, in linea con i precedenti lavori della cantante.

Cosa sappiamo del CD di Adele

In realtà si sa ancora poco della nuova fatica discografica dell’artista londinese. Adele aveva anticipato l’uscita di un nuovo disco addirittura nel febbraio 2020, poi probabilmente l’arrivo della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha sconvolto i piani della cantante, con l’uscita dell’album rinviata di più di un anno.

Ora però l’attesa sembra finita e Adele ha rotto il silenzio tramite il proprio profilo Instagram, pubblicando una breve clip del suo nuovo singolo e svelandone titolo e data d’uscita. Un annuncio con pochissimi particolari, che però ha scatenato subito l’entusiasmo dei fan e del mondo della musica, in ansia per il ritorno tanto atteso di una delle stelle più luminose del panorama.

Il nuovo CD, che appunto dovrebbe chiamarsi “30” arriverà dunque a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, a ben sei anni di distanza dall’uscita del suo ultimo disco, “25”, che vedeva la luce il 25 novembre 2015 e che ha portato Adele a diventare la prima artista a vendere oltre tre milioni di copie in una settimana solo negli USA.

Anche in quel caso, il lavoro di Adele era arrivato dopo una lunga pausa, che allora era stata di quattro anni. Adesso il tempo di attesa è più lungo, ma sta per terminare e finalmente torneremo a sentire la bella voce di Adele. Intanto, in attesa di ulteriori notizie, l’appuntamento è per il 15 ottobre con l’uscita del primo assaggio del suo nuovo lavoro.