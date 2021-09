Eminem ha aperto un ristorante a Detroit

Tra cibo e autoironia

approfondimento

Dopo essersi guadagnato un posto tra i personaggi più influenti della scena musicale internazionale, Eminem (FOTO) prova ora a scalare le vette della cucina, avventurandosi in una nuova impresa nel campo della ristorazione, una strada peraltro battuta da molti colleghi e personaggi dello spettacolo prima di lui, che si annuncia come un'impresa sopraffina. “Mom's Spaghetti” si presenta come un ristorante eccellente dove saranno servite portate a dir poco squisite. Al nuovo business non mancherà certamente il tocco anticonformista di Eminem che nel breve spot commerciale compare con due confezioni tipiche del cibo da asporto sulle mani. Le stesse confezioni destinate al take-away sono in bella mostra in un altro frammento del video come contenitori di gustosi spaghetti con le polpette al sugo. Sempre gli spaghetti compaiono in un’altra scena come condimento per un classico sandwich.

A fare da sfondo a questa nuova impresa ai fornelli, la città di Detroit col suo skyline composto da grattacieli a specchio che si stagliano su un cielo limpido. Inutile sottolineare che la rete ha fatto rimbalzare immediatamente la notizia con entusiasmo. La nuova attività potrebbe essere operativa a breve, questo autunno.