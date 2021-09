Pretty Woman, il musical tratto dal film arriva a Milano: cosa sapere

Il musical Pretty Woman andrà in scena al Teatro Nazionale CheBanca di Milano dal 28 settembre fino all’8 gennaio 2022 Condividi:

I più romantici sono avvisati: Pretty Woman sta per arrivare in Italia. Dal 28 settembre al 2 gennaio 2022, presso il Teatro Nazionale CheBanca, andrà in scena il musical “Pretty Woman”, ispirato al lungometraggio in cui una giovanissima Julia Roberts vive una fiaba moderna grazie all’uomo d’affari interpretato da Richard Gere (FOTO). Lo spettacolo teatrale si avvarrà di una colonna sonora d’eccezione, un vero e proprio mix di brani romantici e pop, scritti da Bryan Adams (FOTO) e dal suo co-autore Jim Vallance. Non mancherà, poi, la celebre e indimenticabile canzone di Roy Orbison del 1964 “Oh, Pretty Woman”, hit dal successo planetario.

Lo spettacolo teatrale Tratto dall’omonimo film, vincitore di un Golden Globe nel 1991 per la migliore attrice protagonista in un film commedia o musical (Julia Roberts), l’adattamento teatrale ha lo stesso sviluppo narrativo e ripercorre fedelmente tutta la romantica storia d’amore tra i due protagonisti, Vivian ed Edward. Tra i tanti temi affrontati, alcuni restano ancora oggi molto attuali: il desiderio di migliorare la propria esistenza, la rivalsa sul destino, l’accettazione del sé e l’amore tra due persone appartenenti a due ceti sociali totalmente differenti. Inoltre, la capacità di andare oltre i comuni stereotipi e di riuscire ad avvicinarsi, a comprendersi e, infine, ad amarsi senza remore, sono tematiche molto apprezzate da un pubblico eterogeneo. La vera protagonista del musical è la musica degli anni ‘80, eseguita da una band pop/rock composta da sei musicisti. In via generale, tutto lo spettacolo è una celebrazione di quegli anni, a partire dall’ambientazione, per finire con i costumi di scena. Il musical Pretty Woman ha fatto il suo debutto a Broadway nel 2018, portandosi a casa il “tutto esaurito”. Gli spettacoli sono stati poi sospesi, a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), sia a Londra che ad Amburgo, per poi riprendere regolarmente a partire da luglio 2021.

