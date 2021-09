L’Opera di Roma riparte con “Notre-Dame de Paris” di Roland Petit

7/7 Fabrizio Sansoni

Notre-Dame de Paris, dopo la “prima” di martedì 14 settembre (ore 20.00), torna in scena mercoledì 15 (20.00), giovedì 16 (20.00), venerdì 17 (20.00), sabato 18 (18.00) e domenica 19 (16.30). Il Corpo di Ballo sarà poi impegnato in Giovanna d’Arco. L’opera di Verdi, secondo titolo della speciale preapertura della stagione 2021/22, andrà in scena dal 17 al 24 ottobre in un nuovo allestimento affidato alla lettura musicale di Daniele Gatti e alla visione scenica immaginifica di Davide Livermore