"Dante in Jazz" è il nome dello spettacolo che andrà in scena questa sera, martedì 14 settembre, in Piazza San Firenze nel capoluogo toscano. Una serata magica all'insegna della cultura e della moda, tra musica, pièces teatrali e versi dedicati al Sommo Poeta

Il 2021 è l’anno che sancisce il settecentenario dalla morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna nel 1321. Al tramonto, la sua città natale offrirà al Sommo Poeta un grande omaggio in una ricca serata all’insegna della cultura. Direttamente dal sagrato della Chiesa di San Filippo Neri, in Piazza San Firenze, nel capoluogo toscano, andrà in scena, dalle ore 19:00 di martedì 14 settembre, lo show “Dante in Jazz” a cura di Alessandro Calonaci, con il chitarrista Giulio Stracciati e le creazioni di Regina Schrecker, liberamente ispirate alle donne simbolo della Divina Commedia.

“Dante in Jazz” è a Firenze per i 700 anni esatti dalla morte del poeta approfondimento Dante: un docufilm per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta L’appuntamento in programma per questa sera a Firenze fa parte del calendario di quattro eventi promossi da “Estate con Creati-Vita: Dante uno di noi” e cade a 700 anni esatti dalla morte del Sommo Poeta, avvenuta il 14 settembre del 1321. “Dante in Jazz” offrirà al pubblico una riflessione sulla “ricerca della diritta via”, la stessa che Dante affronta tra i canti della Divina Commedia, accompagnato dal suo mentore Virgilio. Così come nell’opera, gli spettatori dal vivo, attraverseranno emotivamente e figuratamente l’Inferno, poi il Purgatorio e infine il Paradiso, alla ricerca della vera salvezza. Lo show musicale e teatrale, sarà offerto gratuitamente al pubblico e si focalizzerà sulla drammaticità del viaggio dantesco cercando di indagare e dare una spiegazione al mistero dell’animo umano.

Alessandro Calonaci racconta “Dante in Jazz” approfondimento Divina Commedia, 7 film ispirati al poema di Dante Alighieri Come raccontato dallo stesso Alessandro Calonaci, organizzatore di “Dante in Jazz”, in scena questa sera, martedì 14 settembre a Firenze, “Il filo conduttore dello spettacolo è lo smarrimento che attanaglia Dante in quel preciso momento della sua vita e delle miserie umane, sia descritte nei caratteri dei peccatori condannati alle fiamme eterne, sia evocate dalla sua intima ricerca di vendetta. D’altra parte, come il Purgatorio è la cantica della richiesta di perdono e il Paradiso quella dell’elevazione a Dio, l’Inferno è quella delle vendette. Le dinamiche musicali del Jazz mescolate ai versi di Dante eleveranno, in un gioco estremamente passionale, la drammaticità dei gironi infernali”.

