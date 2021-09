Roberto Bolle, al via Ondance: edizione dedicata a Carla Fracci. VIDEO

Da oggi fino al 6 settembre va in scena, e finalmente dal vivo, la Festa della Danza, ideata dall’étoile, che trasforma la città in un grande palcoscenico all’aperto. Inaugurazione con un’inedita mostra fotografica, un omaggio a Giovanni Gastel. In programma open class e workshop gratuiti ma anche incontri e spettacoli. Gran finale al Castello Sforzesco dove il 7 settembre si tornerà a danzare per un evento benefico per il restauro della Guglia della Madonnina

Spettacoli, open class, workshop, incontri. Classico, hip pop, tango, break dance, swing. La danza in tutte le sue forme riaccende di nuovo Milano. Torna Ondance, la grande Festa ideata da Roberto Bolle (FOTO), che va in scena finalmente dal vivo da oggi fino al 6 settembre e trasforma la città in un grande palcoscenico all’aperto.

“Ondance in realtà non si è mai fermata, anche lo scorso anno siamo riusciti a farla ma in maniera virtuale. Ora possiamo tornare in presenza con tanti eventi nel rispetto dei protocolli sanitari. La danza è un’emozione che va vissuta in presenza per essere apprezzata fino in fondo” sottolinea l’étoile a Sky Tg24.

Un’emozione tutta da dedicare a Carla Fracci, la grande étoile scomparsa il 27 maggio (QUI LA SUA ULTIMA INTERVISTA). “Per me è stata una grande fonte di ispirazione perché era riuscita a portare la danza fuori dai teatri e a renderla pop. Ondance segue questa strada che aveva aperto Carla con grande coraggio, era stata veramente visionaria in questo. L’obiettivo è portare la danza al maggior numero di persone possibili”.