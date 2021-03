Il 65enne è deceduto il 13 marzo a Milano, dove era ricoverato da giorni in gravi condizioni. Era specializzato nel campo della moda, ma si era occupato anche di progetti con fini artistici e, soprattutto, di ritratti. Da Roberto Bolle a Michelle Hunziker, passando per Alessandra Amoroso ed Emma, sono in molte le celebrità che hanno ricordato il suo talento pubblicando alcuni dei suoi scatti