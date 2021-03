Morto di Covid il fotografo Giovanni Gastel: aveva 65 anni

Era ricoverato in condizioni già gravissime a Milano. Figlio di Giuseppe Gastel e Ida Visconti di Modrone, nipote di Luchino Visconti, si era affermato come fotografo di moda, per poi occuparsi anche di progetti con fini artistici e di ritratti

Figlio di Giuseppe Gastel e Ida Visconti di Modrone, nipote di Luchino Visconti, Gastel si era affermato come fotografo di moda, per poi occuparsi anche di progetti con fini artistici e di ritratti. Fra le personalità che ha immortalato, anche Barack Obama, Maradona e Fiorello, passando per Pino Daniele e Johnny Depp. Sue le immagini della campagna pubblicitaria di Chiara Boni con Malika Ayane.

Dalla moda ai ritratti

Come si legge sul suo sito, Gastel era nato a Milano il 27 dicembre 1955, ultimo di sette figli. La sua carriera di fotografo era iniziata in un seminterrato milanese verso la fine degli anni ’70. Tra il ’75-‘76 aveva lavorato per la prestigiosa casa d’aste londinese Christie’s, ma la svolta della sua carriera era arrivata nel 1981 quando aveva incontrato Carla Ghiglieri che era diventata la sua agente avvicinandolo al mondo della moda. Portano la sua firma campagne pubblicitarie per le più prestigiose case di moda italiane tra cui Versace, Missoni, Tod’s, Trussardi, Krizia e Ferragamo. Nel 1997, la Triennale di Milano gli ha dedicato una personale curata dal grande critico d’arte, Germano Celant. Il successo professionale apre poi le porte ad un altro lato del repertorio fotografico di Gastel: il ritratto. Il suo lavoro è culminato in una mostra al Museo Maxxi di Roma, nel 2020, con una selezione di 200 ritratti di persone del mondo della cultura, del design, dell’arte, della moda, della musica, dello spettacolo e della politica che lo stesso Gastel ha incontrato durante i suoi 40 anni di carriera.