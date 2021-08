Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, amicizia al capolinea smentita

Sul suo profilo Instagram, la figlia di Eros ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono assieme all'amica, accompagnati da una didascalia che sembrerebbe confutare la tesi per cui lei e la figlia di Pino Daniele siano ai ferri corti. Ha chiesto direttamente a Sara se sono ancora amiche e la risposta di quest'ultima non è tardata ad arrivare

Aurora Ramazzotti ha fugato ogni dubbio: sul suo profilo di Instagram ha pubblicato un gruppo di selfie che la ritraggono assieme all'amica Sara Daniele, corredando le foto (tra cui compaiono anche le schermate di tanti siti di gossip che hanno riportato la notizia della presunta rottura tra le due) con parole che smentirebbero tutto quanto.



"Allego selfie brutti per rassicurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. @saradanielee siamo amiche, giusto? Risp in privato", queste le parole della figlia di Eros Ramazzotti rivolte alla figlia di Pino Daniele.



E quest'ultima ha risposto prontamente, rassicurando i fan di entrambe e aggiungendo le seguenti parole di sarcasmo.



"Ma a questo punto la domanda è: dovremmo non essere amiche? Dobbiamo litigare? Ti aspetto sul ring", ha ribattuto Sara Daniele, puntando il dito sulla voglia degli haters di inondare con il loro odio atavico chiunque, in rete e non solo.