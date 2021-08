Jennifer Aniston e David Schwimmer non sono una coppia, lui smentisce

L'attore ha negato di frequentare l'ex co-protagonista di “Friends” dopo la diffusione di alcune voci secondo le quali tra i due sarebbe nata una storia. Condividi:

Doccia fredda per i fan di Jennifer Aniston e David Schwimmer, che già si immaginavano i loro idoli vivere, nella realtà, l'amore già visto in “Friends”, con i personaggi da loro interpretati, Rachel e Ross. Pare, infatti, che le voci insistenti secondo le quali i due si starebbero frequentando siano solo chiacchiere. Ad affermarlo è stato lo stesso attore.

David Schwimmer, le sue parole Secondo i media americani Jennifer e David hanno cominciato a vedersi dopo essersi ritrovati in occasione della reunion di “Friends”. Proprio in quell'occasione i due attori hanno ammesso di avere avuto, ai tempi della sit-com, una "grande cotta" l'una per l'altra che però non è mai sfociata in una relazione. David ha detto al presentatore James Corden: "Ho avuto una grande cotta per Jen", e lei ha risposto: "Era ricambiata". David ha poi aggiunto: "Ci piacevamo ma ogni volta uno di noi due era impegnato in una relazione e non abbiamo mai attraversato quel confine".

FOTO JEN E DAVID Kika - ©Kika Press

approfondimento Friends, Jennifer Aniston e David Schwimmer nuova coppia? Una fonte ha recentemente affermato alla rivista Closer: "Dopo la reunion, è diventato chiaro che il ricordo del passato aveva suscitato sentimenti per entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì. Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese e, proprio il mese scorso, David è volato da casa sua a New York per vedere Jen a Los Angeles". L'insider ha aggiunto che Jen ha cucinato per David a casa sua e che sono stati visti visitare insieme una cantina a Santa Barbara. Tuttavia, un rappresentante dell'attore 54enne ha fatto sapere che non c'è "nessuna verità" in queste voci.