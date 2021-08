Una notte magica dove le persone alzeranno gli occhi al cielo in attesa di poter vedere una stella cadente. Un evento che ogni anno richiama migliaia di curiosi in tutto il Paese che attendono pazientemente di poter esprimere il loro desiderio. Condividi:

La notte di San Lorenzo si avvicina e tra poche ore sarà possibile vedere il suggestivo spettacolo della natura che ogni anno ci fa alzare gli occhi al cielo in attesa di poter esprimere il nostro desiderio. Un evento magico che da sempre ha affascinato l’uomo e l’ha portato a volgere gli occhi al cielo dedicando a questa notte incantata decine e decine di pagine. Secondo gli esperti, quest’anno i giorni di massima visibilità del fenomeno saranno il 12 e il 13 agosto fino all’una di notte. Comunque dal 10 agosto in poi il suggerimento è quello di alzare lo sguardo al cielo e scrutarlo attentamente. Sono moltissimi in tutta Italia gli eventi organizzati per questa notte speciale: incontri romantici, serate dedicate alla scienza e all’osservazione del cielo o, semplicemente, un momento per alzare lo sguardo e ammirare il “pianto delle stelle”, tanto decantato da poeti e scrittori.

Stelle cadenti a Roma, eventi e posti migliori?

A Roma i posti perfetti per vedere le stelle cadenti sono decine e la scelta è decisamente variegata. Molto spesso si organizzano raduni spontanei di appassionati che mettono a disposizione gratuitamente la propria attrezzatura per scrutare il cielo. Tra queste ricordiamo "Notti delle Stelle" l'iniziativa promossa dall'Unione Astrofili Italiani dal 10 al 12 agosto. Certo quest'anno bisognerà fare i conti con le normative anti-covid ma con un po' di attenzione si potrà assistere allo spettacolo in tutta sicurezza. Per quanto riguarda la Capitale, comunque, i posti migliori per vedere le stelle cadenti sono: Villa Borghese

La Terrazza del Pincio

Villa Ada

Villa Pamphilj

Il Giardino degli Aranci

Il Parco degli Acquedotti Per chi invece vuole “evadere” dalla città, suggeriamo di spostarsi verso il litorale romano a Ostia, Fregene o Santa Marinella. Per chi preferisce una gita fuoriporta, l’ideale è andare verso i Castelli Romani, scegliendo magari il Lago di Albano o quello di Bracciano.

Fantasmi di San Lorenzo al Castello Sforzesco di Milano, con una serata intorno all'area del Castello per scoprire le leggende e le storie degli spiriti inquieti che vagano sulla Terra la notte del 10 agosto. Un tour dei fantasmi in piena regola che ripercorre tutte le vicende più spaventose che hanno terrorizzato la città. Per chi volesse "andare a caccia" di stelle cadenti, invece, Milano offre tutta una serie di parchi dove sarà possibile osservare le "Lacrime di San Lorenzo" in tutta tranquillità, lontani dall'inquinamento luminoso della città. Boscoincittà

Parco di Trenno

Parco Nord

Parco delle Groane Anche qui per chi vuole evadere dalla città il suggerimento è sempre quello di recarsi in campagna o nei paesi della provincia, dove lo spettacolo delle stelle cadenti sarà ancora più evidente grazie alla migliore qualità dell’aria e al minore inquinamento luminoso.

Torna la magia di Calici di Stelle Fino al 15 agosto, andrà in scena la celebre manifestazione “Calici di Stelle” che unisce tutti i comuni vinicoli d’Italia per dare vita a questo grandissimo evento che coinvolge tutto il Paese. Oltre al vino e al buon cibo è prevista una vasta offerta culturale da seguire rigorosamente sotto le stelle con eventi musicali, spettacoli, design e performance artistiche a 360°. Esplorare i territori, godere dei profumi e dei sapori della cucina locale e immergersi nell’arte e nella cultura di un paese ricco di appuntamenti adatti veramente a tutti. Tra le città che aderiscono all’iniziativa: Siena , con eventi dedicati alla vita di Dante Alighieri e tutta una serie di manifestazioni enogastronomiche.

, con eventi dedicati alla vita di Dante Alighieri e tutta una serie di manifestazioni enogastronomiche. Montepulciano , dove sarà possibile aspettare le stelle cadenti in compagnia dell’ottimo vino diventato celebre in tutto il mondo.

, dove sarà possibile aspettare le stelle cadenti in compagnia dell’ottimo vino diventato celebre in tutto il mondo. Brindisi , con l’immancabile appuntamento della Notte Bianca con eventi e attività in tutta la città che andranno avanti fino all’alba.

, con l’immancabile appuntamento della Notte Bianca con eventi e attività in tutta la città che andranno avanti fino all’alba. Sicilia , con l’evento “Tutta la Sicilia, in un Calice” e tutti i percorsi enogastronomici che interesseranno tutta l’isola.

, con l’evento “Tutta la Sicilia, in un Calice” e tutti i percorsi enogastronomici che interesseranno tutta l’isola. Castrocaro Terme con l’evento “Stelle in vigna”, un viaggio nella cultura vinicola del paese in attesa della classica “pioggia di stelle”