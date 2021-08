Notte di San Lorenzo, le migliori frasi da condividere su WhatsApp

Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo, la serata perfetta per mettersi con il naso all'insù ad osservare le stelle cadenti ed esprimere un desiderio. Quelle che nella tradizione popolare si chiamano stelle cadenti in realtà sono lo sciame meteorico delle Perseidi, che possono essere viste guardando verso il quadrante Nord-Est della volta celeste, verso la costellazione di Perseo. Prima di guardare in alto, però, potreste mandare un messaggio ad una persona cara, ovviamente a tema San Lorenzo. Ecco qualche idea.