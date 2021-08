Agosto 2021, come e quando vedere lo spettacolo delle stelle cadenti

Quando guardare in alto

approfondimento

Oltre alla luna che quest’anno permetterà di vedere più facilmente le “stelle cadenti”, è importante sapere che - secondo l’Unione astrofili italiani - il fenomeno raggiungerà il suo massimo nella prima parte della serata. Un’intensità difficile da quantificare, basti pensare che le Perseidi possono “piovere” anche con tassi di oltre cento meteore l’ora e possono generare “stelle cadenti” molto luminose a causa dei fireballs, dei detriti più grandi di altri.

Sciami di meteore

In arrivo in agosto anche altri sciami di meteore, perlopiù concentrati tra le costellazioni dell'Aquila e dell'Aquario. In particolare all'inizio del mese diventano più numerose le alfa Capricornidi, visibili per tutta la notte fino al sorgere della Luna, mentre tra il 9 e 11 agosto si potranno osservare le delta Aquaridi e le Aquilidi.

Lo spettacolo dei pianeti

A dare spettacolo nel cielo ci saranno anche i pianeti. Per Giove la data da segnare è il 19 agosto, quando il pianeta raggiungerà l'opposizione al Sole rimanendo visibile per tutta la notte con la massima luminosità, mentre per Saturno l'opposizione del pianeta con gli anelli avviene all'inizio del mese e si potrà osservare per tutta la notte.