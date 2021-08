Britney Spears dovrà aspettare ancora per sapere se riavrà o meno la sua libertà. La Corte di Los Angeles ha respinto un’istanza in cui l’avvocato della cantante, Mathew Rosengart, chiedeva di anticipare - dal 29 settembre al 23 agosto - l’udienza sulla conservatorship del padre Jamie Spears, o in alternativa di rimuoverlo il prima possibile dal suo ruolo di tutore legale ( BRITNEY SPEARS E LA TUTELA DEL PADRE: COS'È SUCCESSO ).

Secondo l’istanza, riporta la Cnn , il controllo da parte del padre “continua a danneggiare emozionalmente, psicologicamente e finanziariamente” la cantante, e la sua rimozione dal ruolo di tutore sarebbe fondamentale sia per il benessere della cantante sia per un’indagine sull’uso che l’uomo fa dei soldi della figlia. La questione, dopo il rigetto della corte di Los Angeles, è rimandata all’udienza del 29 settembre. Fino a quella data Jamie Spears continuerà a gestire la vita della star, e il suo patrimonio, come fa dal 2008, da quando un giudice aveva deciso che la cantante non fosse in grado di badare a se stessa.

Il racconto della pop star e il movimento Free Britney

Nelle precedenti udienze la pop star aveva raccontato in lacrime la sua condizione di “prigioniera” del padre, dicendo di non essere libera neanche di andare da sola dal ginecologo o di uscire con il suo fidanzato. "Se non sono in grado di essere autonoma - aveva aggiunto - allora non sono neanche in grado di cantare". Il suo ex agente aveva parlato di imminente ritiro dalle scene per l'artista, notizia mai confermata. Lo sfogo della cantante aveva suscitato emozione tra i fans e tra i colleghi, che hanno protestato sui social e per le strade invocando la sua libertà e unendosi nel movimento Free Britney.