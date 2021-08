Sugababes, Heidi Range è diventata mamma

Nel marzo di quest’anno la cantante ha annunciato di essere in dolce attesa, ora la famiglia ha dato il benvenuto ad Athena Veronica Partakis , nata il 5 agosto.

Heidi Range, il successo con le Sugababes

approfondimento

Alicia Vikander e Michael Fassbender genitori?

Nel 2001 Heidi Range entra a far parte delle Sugababes subentrando a Siobhan Donaghy al fianco di Mutya Buena e Kesiha Buchanan con cui dà il via al grande successo della girl band che si afferma come una delle formazioni di maggior successo nella storia della musica pop.

Nel corso degli anni il gruppo scala le classifiche a livello internazionale vendendo milioni di copie, tra gli album di maggior successo Taller in More Ways, certificato con due dischi di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 600.000 copie.