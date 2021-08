La showgirl argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto e i video che la ritraggono insieme a Spinalbese, in occasione del loro primo anno di relazione

Il video della cena romantica li ritrae abbracciati, mentre ballano un lento guardandosi negli occhi e scambiandosi baci e carezze. Lei, in un mini abito nero, appare già in splendida forma, nonostante abbia partorito da neanche un mese.

Belli, romantici e innamorati più che mai, così sono apparsi Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in un video pubblicato dalla showgirl argentina, a suggello del primo anno insieme. 365 giorni speciali per la coppia, che li hanno visti prima protagonisti di un colpo di fulmine, poi di una relazione stabile coronata dalla nascita della loro prima figlia, Luna Marì .

Un anniversario importante per Belen, che dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino ha ritrovato la serenità accanto all’hair stylist e fotografo Antonino Spinalbese. Una liaison che le ha regalato la gioia di diventare mamma per la seconda volta: dopo aver perso un bambino proprio con il suo nuovo compagno, i due hanno realizzato il loro sogno di diventare genitori con l’arrivo di Luna Marì. Belen ha già un figlio, Santiago, avuto dalla sua precedente relazione con l’ex ballerino di Amici.

Una serata da fiaba, illuminata da candele e giochi di luce, che hanno emozionato Belen, accolta da una tavola impreziosita dalle foto di famiglia. “Non ci credo!” Esclama lei, mentre riprende tutto per condividerlo con i suoi fan.

Proprio su Instagram la showgirl ha postato sulle Stories la sorpresa ricevuta dal fidanzato per il loro primo anniversario. In una location da favola, all’aria aperta sull’isola di Albarella, dove i due si trovano insieme a tutta la famiglia Rodriguez.

Tra calici di cristallo e sottopiatti in argento, la coppia si concede una cena a base di pesce e di ostriche, mentre in lontananza si scorge un letto a baldacchino bianco, perfetto per rilassarsi dopo aver consumato il pasto.

Dal canto suo, anche Antonino Spinalbese, diventato più social da quando è legato a Belen Rodriguez, ha pubblicato le stesse immagini.

Antonino e la dedica d’amore per Belen

La coppia si è fidanzata il 4 agosto 2020. A svelare la data precisa è stato proprio il 26enne Antonino, che nelle sue stories ha pubblicato una camicia bianca con l’impronta di un bacio. La didascalia non lascia spazio a dubbi: “365 giorni fa Belen Rodriguez”.

Una storia a cui nessuno aveva dato molta credibilità, arrivata subito dopo la seconda rottura con De Martino, il papà di Santiago.

La nascita di Luna Marì, poi, ha zittito tutti i malpensanti che li volevano come una “fugace storia estiva”. Dall’arrivo della piccola principessa di casa, i profili di entrambi sono ricchi di immagini d’amore e di felicità. Solo due giorni fa Antonino ha pubblicato una bellissima foto, al tramonto, con le due donne di casa: “Io te e lei” ha scritto, ricevendo più di 400 commenti di apprezzamento.