Marco Bocci, Laura Chiatti smentisce le voci sulla loro crisi

Laura Chiatti e Marco Bocci: le dediche per il sesto anniversario

Successivamente, Laura Chiatti ha condiviso uno scatto di Enea e Pablo insieme a una lunga lettera d’amore per il compleanno di Marco Bocci: “Il sorriso del nostro papà è come un arcobaleno, spazza via la tempesta e fa tornare il sereno. Il suo abbraccio ci consola se abbiamo paura, lui per ogni nostra ferita conosce la cura, è una melodia costante in sottofondo che ci accompagna nelle vita e non ci lascia neppure un secondo. È buono, forte e sincero, non è un supereroe ma è magico per davvero. Riesce ad essere ovunque noi siamo, per farci ritrovare le strada quando ci perdiamo”.