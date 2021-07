Emily Ratajkowski in Puglia, tra crudi e ricci di mare: le foto

La modella ed imprenditrice ha condiviso ben più di uno scatto delle sue vacanze nel Belpaese Condividi:

Mare, salsedine, capelli al vento e l'Italia a fare da sfondo alle sue curve mozzafiato. Emily Ratajkowski non nasconde nulla delle sue vacanze in Italia. La super modella ed imprenditrice statunitense ha scelto il Belpaese per trascorrere questi ultimi, arroventati giorni di luglio, e godersi la vita in totale relax. La Ratajkowski (FOTO), mamma dallo scorso marzo di Sylvester Apollo Bear, si gode le coste italiane senza trascurare i piaceri del palato. Sul suo profilo Instagram ufficiale, tra uno scatto delle sue curve e l'altro, spuntano cibo e bevande molto local.

“Emrata”, tra cibo e mare approfondimento Vacanze in Italia, Emily Ratajkowski a Positano Una lattina di birra Peroni, un riccio di mare mostrato come un trofeo sul palmo aperto della mano, un cesto di fichi estivi disposti con cura su una bella tovaglia candida: uno scenario che fa subito estate. Scatti amatoriali ma molto curati, che tengono fede all'estetica accattivante del profilo Instagram ufficiale di Emily Ratajkowski, in Puglia in questi giorni, chiaramente in vacanza. La modella ha condiviso un po' della sua quotidianità vacanziera con gli oltre 28 milioni di followers che rendono il suo profilo social uno dei più seguiti del web. La modella è in Italia già da più di una settimana quando sono comparsi i primi scatti con il riconoscibilissimo sfondo della Costiera Amalfitana. Le casette arroccate della scogliera di Positano sono state la cornice della sua bellezza in versione vacanza, fatta di vestitini sgargianti e scollatissimi e cappelli di paglia per schermare il sole.