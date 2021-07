Temptation Island, le coppie un mese dopo: ecco cosa è successo

Nell’ultima puntata del reality show Temptation Island, andata in onda martedì 27 luglio, le sei coppie hanno raccontato com’è proseguita la loro vita al di fuori del programma. Ad accogliere i partecipanti, come sempre, è stato un sorridente Filippo Bisciglia, alla conduzione del format da ormai 8 anni.

Temptation Island e poi, tra passioni ritrovate e amare delusioni

Il racconto della vita dopo Temptation Island inizia da Valentina e Tommaso. La donna ha dichiarato a Bisciglia di non avere intenzione di tornare con il suo giovane ex, Tommaso: “Sono stata molto male, adesso mi godo la vita e i miei amici.” Ha detto. Non sembra essere dello stesso avviso lui, che ha affermato di voler tornare con quello che definisce come “l’amore della sua vita” e che farà di tutto per riconquistare la sua fiducia.

Se da un lato, dunque, troviamo una ormai ex coppia alle prese con la vita di tutti i giorni rivoluzionata, dall’altra rivediamo Claudia e Stefano, più innamorati che mai e prossimi ai fiori d’arancio. “Da quando siamo tornati a casa, i miei dubbi si sono azzerati.” Ha dichiarato lei, mentre “Ste” afferma di “Non poter stare più senza la sua quasi moglie”.

Al contrario, Jessica e Alessandro hanno chiuso definitivamente la loro relazione dopo sette lunghi anni. Il giovane amante del fitness ha intrapreso una frequentazione con Carlotta, la tentatrice che gli aveva già fatto perdere la testa sull’isola. “Abbiamo capito che non eravamo fatti per stare insieme e va bene così” ha detto.

Floriana e Federico? I due sono ancora fidanzati e stanno cercando di rimediare agli errori fatti in passato: “Sono stata malissimo - ha detto la bella Floriana - “ma adesso lui si prende cura di me e mi dà quello di cui avevo bisogno.”

Un mese dopo, anche Natascia e Alessio sono ancora legati e appaiono molto felici, nonostante le discussioni non siano mai finite. “Stiamo lavorando per capire le nostre mancanze e sogniamo di mettere su famiglia, vogliamo almeno tre figli.” Ha annunciato Natascia.

Manuela e Stefano, la coppia più seguita dai telespettatori si è detta addio

Manuela e Stefano sono stati i veri protagonisti di questa edizione di Temptation Island, scatenando il web con decine di commenti. I due avevano scelto di uscire separati dal reality e, un mese dopo, hanno confermato la loro decisione.

Entrambi, però, hanno iniziato a frequentare i rispettivi “single”. Luciano sembra essere molto innamorato di Manuela e, alla richiesta di Filippo, i due hanno dichiarato di sentirsi fidanzati.