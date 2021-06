Mercoledì 30 giugno prende il via la nuova edizione di “Temptation Island”. Sei coppie metteranno alla prova i loro sentimenti, ancora una volta guidate da Filippo Bisciglia. Per settimane, fidanzati e fidanzate vivranno separati in due villaggi l’uno al fianco dell’altro, con tentatrici e tentatori pronti a farli mettere in discussione. L’obiettivo? Capire se, quello che vivono, è per davvero amore