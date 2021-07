Matteo Fallica, uno dei comici più promettenti della stand up comedy italiana, approda al BASE Milano martedì 27 luglio 2021 alle ore 21 con il suo spettacolo, del quale è anche autore. L’artista, peraltro uno dei pochissimi stand up comedian LGBT attivi in Italia, porterà in scena con un taglio originalmente inclusivo temi di attualità ma anche legati alla sua esperienza di trentenne.

