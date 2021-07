Al via stasera a Taormina la 15^ edizione del Nations Award, l'evento patrocinato dal Parlamento Europeo e dalla Regione Sicilia che premia grandi volti del cinema e dello spettacolo: nel parterre di quest'anno spiccano nomi come Ronaldinho e Diana del Bufalo, ambassador dell'evento, e poi Vittorio Storaro , Peter Chelsom , Andrea Arcangeli, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti, Norma Cerletti, in arte (e sui social) Norma’s Teaching, Maggie Civantos e Mario De La Rosa, tutti coinvolti nei giorni precedenti in diverse iniziative e attività artistico-culturali.

approfondimento

5 curiosità su Carolina Crescentini

Anche quest'anno il Nations Award (in programma dal 22 al 25 luglio nello splendido Teatro Antico di Taormina) metterà al centro della scena i temi della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, forte anche del sostegno di Ocean Sea Foundation. “Sono felice di tornare con una nuova edizione, del tutto rinnovata in cui, oltre a celebrare attori, cineasti nazionali ed internazionali motivati dalle tematiche sociali inerenti alla sostenibilità ambientale, verrà dato molto spazio anche ai giovani interpreti del cinema italiano e dell’intrattenimento - ha dichiarato Michel Curatolo, presidente del Nations Award. “E’ importante valorizzare i giovani talenti, e premiarli per la loro intuizione, impegno e grandissima capacità imprenditoriale”. Come detto, il lotto dei premiati sarà di assoluto spessore: Vittorio Storaro riceverà il Nations Award per una carriera che, da Apocalypse Now a L'ultimo imperatore, non ha bisogno di particolari commenti. Fra i premiati dell’edizione 2021 anche alcuni tra i volti più popolari della tv degli ultimi anni, da Maggie Civantos (Vis a Vis, Le ragazze del Centralino) e Mario De La Rosa de La Casa di Carta. Anche Carolina Crescentini, una delle attrici italiane più amate, sarà tra gli ospiti della manifestazione e le verrà riconosciuto il Nations Award “per aver saputo unire nel suo percorso artistico grande professionalità e dedizione alla recitazione”. Altro nome internazionale, che arriverà a Taormina direttamente dagli Stati Uniti, sarà Peter Chelsom, regista, attore e sceneggiatore britannico, (Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana) che sarà premiato per il suo ultimo film Security.