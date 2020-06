Nastro d'Oro a Vittorio Storaro

Nastro d’oro al Maestro della luce

Laura Delli Colli, presidente del Sngci, ha ricordato che negli anni il premio è andato solo a Michelangelo Antonioni, Alberto Sordi e Sophia Loren in occasione dei primi 50 anni dei Nastri, poi a Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, a Stefania Sandrelli - per il 70.mo del Premio - e al grande Ennio Morricone. Cinematographer - come si dice a Hollywood – soprattutto al fianco di autori come Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola, Warren Beatty e Carlos Saura, Storaro ha anche condiviso con Woody Allen tre film negli ultimi quattro anni: Cafe' Society nel 2016, La ruota delle meraviglie nel 2017 e Un giorno di pioggia a New York, uscito pochi mesi fa in Italia.