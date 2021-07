Uomini e Donne, prima tronista trans sul trono del date show

“Uomini e Donne” è tra i programmi più longevi del piccolo schermo, ed è una delle creazioni a cui Maria De Filippi è più legata. Ora in pausa per l’estate, tornerà in onda a settembre con diverse novità. Innanzitutto, la conduttrice ha dichiarato d’essere in cerca di persone che conducono una vita ordinaria: non più aspiranti influencer, ma operai ed impiegati che cercano l’amore. Ed è proprio tra i tronisti, che va in scena la vera novità: sul trono più famoso d'Italia siederà per la prima volta una concorrente trans, almeno secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia.

Top secret il nome della concorrente

approfondimento

Leyna Bloom, la prima transgender sulla cover di Sports Illustrated

La notizia è rivoluzionaria, e ha già destato la curiosità dei milioni di spettatori che seguono il date show. Tra i candidati ad occupare il trono di Maria De Filippi, per la stagione 2021/22 ci sarà una concorrente trans (di cui non si conosce ancora l'identità). Voci di corridoio trapelate nei giorni scorsi hanno fornito qualche indizio: la concorrente avrebbe completato la transizione per diventare donna e di lavoro farebbe la commessa. Top secret il suo nome e la sua provenienza. Non resta che attendere nuove anticipazioni, o conferme da parte della redazione del programma ora che la rete comincia a discutere e a commentare la notizia.

Nel 2016 il primo trono gay

Nonostante il consenso degli spettatori e il riscontro positivo dello zoccolo duro dei fan dello show, cui si aggiungono di volta in volta i curiosi che seguono saltuariamente il programma, gli autori di “Uomini e Donne” sono sempre a caccia di novità. Il loro obiettivo? Coinvolgere il pubblico da casa stimolando il dibattito sulle dinamiche delle relazioni amorose ed affettive, i cui cambiamenti negli ultimi decenni sono stati efficacemente raccontati anche attraverso la tv, spesso misura ed espressione delle mutazioni della società. Nel 2016 al programma aveva partecipato in qualità di tronista Claudio Sona, ufficialmente primo concorrente gay della storia del programma. Sona, alla fine del suo percorso di conoscenza, scelse come partner Mario Serpa che ha partecipato per diverse stagioni al cast della trasmissione come opinionista accanto ai volti storici dello show, Tina Cipollari e Gianni Sperti.