Ostentation, il primo brand al mondo che ostenta sui capi il prezzo

È nato il primissimo marchio di streetwear di lusso che come concept ha ciò che mette a titolo: ostenta il prezzo dei vestiti, scrivendolo a caratteri cubitali su ciascun capo e accessorio. Si tratta di un’idea tutta italiana e molto innovativa, figlia dei tempi che stiamo vivendo in cui l'ossessione dell'esibizione per affermarsi e distinguersi ha raggiunto livelli altissimi

È nato Ostentation, il primo brand al mondo che su ciascun capo e accessorio imprime il prezzo di vendita. Un'idea tutta italiana (partorita dalla mente del direttore creativo Emiliano Grandi) che si rivela innovativa da un lato e interessante sul piano sociologico dall'altro. Questo concept inedito, infatti, è figlio dei tempi che stiamo vivendo: oggigiorno l'ossessione dell'ostentare ricchezza, lusso, bellezza e status symbol vari ha raggiunto livelli altissimi, complici anche i social network.

Instagram, Facebook e compagnia bella sono vetrine in cui ci esponiamo agli occhi e ai giudizi altrui. Ma non si tratta di finestre "limpide": la distorsione è il filtro migliorativo con cui si imbelletta la propria quotidianità, proponendola in versione molto più cool ai follower. E propinandola con ancora più goduria agli haters...



Ostentation, il prezzo viene esibito

Un'operazione di marketing il cui confine tra follia, genio e provocazione è molto labile. Il marchio Ostentation, totalmente made in Italy, è specializzato in streetwear di lusso ed esibisce su ogni cappello, felpa, borsa, bracciale, portachiavi e t-shirt il proprio costo in dollari. Lo scopo? Fare entrare gli acquirenti in un perimetro di esclusività. Le vie del lusso sono infinite ma chi può permettersi di percorrerle è un numero assai finito di persone... Quindi il club che Ostentation inaugura è assai esclusivo.



A poche ore dalla festa d'inaugurazione, con un release party in una prestigiosa Champagneria di Cesenatico (ogni mossa di marketing ruota attorno al lusso, come lo stesso concept suggerisce), il sito web con e-commerce annesso è finalmente approdato in rete. Trattandosi di una firma luxury che al posto della stampa gioca sul prezzo, non stiamo di certo parlando di costi abbordabili, anzi: la maggior parte delle etichette (e di conseguenza delle stampe sui vestiti) hanno parecchi zeri. Non proprio tanti zeri quanti cerchi olimpici ma comunque cifre perlopiù da Nasa: astronomiche.



I prezzi di Ostentation

Per capire il livello, basti pensare che Ostentation detiene il record dei cappelli da baseball più costosi al mondo, i Luxury Jaunty Caps. Caratterizzati da un design brevettato (la visiera è cucita volutamente storta verso sinistra), sono venduti in edizione limitata e vanno da 8.450€ (il prezzo impresso è 10K $ e si riferisce alla capsule prodotta in 100 esemplari) fino ai 42.350€ (50K $, per la collezione limitatissima composta da 10 pezzi).



La consegna a mano del direttore creativo in ogni parte del mondo

Per quanto riguarda i cappelli da baseball, ciascuno verrà consegnato a mano personalmente dallo stesso direttore creativo Emiliano Grandi entro 7 giorni dall’acquisto. In ogni parte del mondo. Ogni cliente che compra un cappello di lusso, avrà inoltre una propria pagina privata sul sito ufficiale del brand. Insomma, una fashion experience da prima classe, per non dire da business class. Anzi: da jet privato...

Il colore suggerisce il grado di esclusività

Oltre al prezzo scritto su ogni pezzo, anche la nuance dell'indumento è eloquente: Ostentation propone una palette cromatica tricolore, in cui il bianco si riferisce alla fascia di prezzo più bassa, il blu a quella intermedia e il nero a quella più alta. Insomma, Ostentation oltre a "dare i numeri" ne fa vedere anche di tutti i colori. Un'operazione socio-fashion di cui probabilmente sentiremo molto parlare.