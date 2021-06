Magnifica di Bulgari, l'Alta Gioielleria a Milano

Uno spinello di oltre 131 carati, il quarto al mondo per grandezza, ma il più bello in assoluto in termini di qualità; uno smeraldo colombiano cabochon di 93 carati, custodito nel morso seducente di un serpente, da sempre simbolo della Maison; cinque tormaline Paraiba ovali di taglio cuscino; un diamante blu di 4 carati e mezzo.



Oltre 60 creazioni milionarie e 122 capolavori inediti. Si chiama 'Magnifica' ed è la collezione più preziosa creata da Bvlgari.

“Abbiamo voluto lanciare”, ci spiega il CEO del Gruppo Jean-Christophe Babin, "un messaggio di speranza e di ottimismo contribuendo a rilanciare l'economia nazionale italiana con la bellezza, che sappiamo vende. Il 2019", aggiunge poi Babin, "è stato per noi l’anno dei record. Oggi vogliamo fare ancora meglio. Sinora siamo allineati ma se, come si spera, nei prossimi mesi la situazione migliorerà ulteriormente c'è una buona probabilità di superare il 2019. Una previsione che 8 mesi fa non avrei fatto, ora però, vedendo i primi 5 mesi ne sono convinto”.

'Magnifica', la collezione da centinaia di milioni di euro e centinaia di migliaia di ore di paziente manodopera

‘Magnifica’ e non soltanto per le gemme, le più rare al mondo, ma anche per la lavorazione che conta centinaia di migliaia di ore di lavoro.

“Le chiamiamo 'Mani Intelligenti', ci spiega Babin, perché il talento dei nostri artigiani non si esprime solo nella manualità ma anche nell’intelligenza di trasformare un disegno bidimensionale in un’opera d’arte tridimensionale. Per noi è un'espressione artistica tesa glorificare ciò che la natura ha creato per milioni di anni, cioè una gemma grezza. Cerchiamo di glorificare questa gemma tagliandola in un certo modo e poi circondandola con altre gemme e con una metalleria preziosa, d'argento o di platino, per farne un pezzo d'arte che durerà per secoli”.

Il talento e la maestria degli artigiani del laboratorio di Alta Gioielleria Bvglari a Roma trasfromano infatti quella che è l’idea iniziale e poi il bozzetto bidimensionale in straordinarie opere d’arte tridimensionali, impiegando alle volte fino a 2.500 ore di lavoro manuale. Senza il supporto di computer gli artigiani dimensionano e realizzano da soli ogni singolo componente, per creare capolavori perfetti, unici ed eterni. Straordinariamente preziosi ma morbidi, leggeri, e versatili. Alcuni pezzi sono infatti concepiti per essere indossati in innumerevoli modi diversi, rispondendo così a un concetto moderno di eccellenza dell'alta gioielleria.

L'Alta Gioielleria presentata a Milano per la prima volta, un omaggio a una città coraggiosa

Presentata per la prima volta a Milano, 'Magnifica' vuole essere anche un omaggio alla capitale del lusso e della moda.

“Tra le città più colpite dalla pandemia, Milano ha dimostrato grande coraggio e grande impegno nel combattere e sconfiggere la pandemia di Covid-19. Abbiamo pensato quindi", conclude Babin, "che meritasse più di ogni altra città il nostro contributo per il suo rilancio”.