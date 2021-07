Lorena Cacciatore incinta, aspetta un figlio da Federico Marchetti

L'attrice e il portiere del Genoa sono in attesa del loro primogenito. La coppia aspetta un maschietto che nascerà entro la fine di settembre Condividi:

Lorena Cacciatore e Federico Marchetti diventeranno presto genitori per la prima volta. L'attrice di "Mina Settembre", infatti, aspetta un figlio dal portiere del Genoa.

Lorena Cacciatore è incinta approfondimento Alessia Macari è incinta: primo figlio per l’ex concorrente del GF Lorena Cacciatore aspetta un figlio, come annunciato da Diva e Donna. L'attrice è entrata nel settimo mese di gravidanza e partorirà entro la fine del mese di settembre 2021. Si conoscono già il nome e il sesso del piccolo in arrivo: sarà un maschietto e si chiamerà Edoardo. Per entrambi si tratta del primo figlio anche se Marchetti ha alle spalle un divorzio da Rachele Mura.

Lorena Cacciatore e Federico Marchetti, la storia approfondimento Primo Reggiani diventa papà, la fidanzata è incinta Il 4 luglio, Lorena e Federico hanno festeggiato il terzo anniversario di fidanzamento. L'attrice, nota anche per Il Paradiso delle Signore, ha dedicato alla ricorrenza un post su Instagram. “3” ha scritto a corredo di una foto con il compagno. Un modo per festeggiare l'anniversario ma probabilmente anche per svelare che presto saranno in tre, visto l'eloquente cuoricino blu aggiunto nella didascalia. “Federico mi ha salvato la vita" ha raccontato a Diva e Donna l'attrice, che ha incontrato il compagno in un momento molto duro della sua vita, quando stava affrontando la bulimia. "Stavo affrontando un momento difficile. Non facevo avvicinare nessuno. Lui è entrato piano piano nella mia vita e l'ha stravolta. Da allora non ci siamo più separati. Quando ho conosciuto Federico ero bulimica. Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini. Il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire: durante la giornata o mi abbuffavo o vomitavo. In quel periodo non avevo più nemmeno il ciclo: mi è bastato frequentare Federico per un mese perché tutto tornasse nella norma" ha rivelato Lorena.