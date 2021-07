Chi è Marc Kalman, il nuovo fidanzato di Bella Hadid

Nuova storia d’amore per la modella? Nelle scorse ore un post di Bella Hadid ha ottenuto grande attenzione mediatica dando il via a una serie di congetture e interrogativi da parte del pubblico.

Nelle scorse ore Bella Hadid , classe 1996 , ha pubblicato alcuni scatti che hanno attirato grande attenzione mediatica, soprattutto l’ultima foto in cui è in compagnia di un uomo misterioso.

Stando a quanto riportato da Elle, l’uomo in questione potrebbe trattarsi di Marc Kalman, celebre art director. Non sono però arrivate conferme o smentite ufficiali da parte dei diretti interessati, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tuti gli sviluppi futuri.