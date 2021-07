Sheryl Crow: "Sopravvivere al cancro ha ridefinito chi sono"

La cantante statunitense ha rivelato durante una recente intervista come la malattia abbia cambiato il suo approccio alla vita. "Ho iniziato a mettermi al primo posto", ha ammesso la star. L'artista ha dovuto ricorrere a cure oncologiche per due volte, nel 2006 per un tumore al seno e nel 2011 per una forma tumorale (per fortuna benigna) al cervello

In occasione di una recente intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian, ha affermato che sopravvivere al cancro l'ha fatta radicalmente cambiare, nel senso che ha modificato il suo approccio esistenziale. Partendo dal modo in cui tratta se stessa.

La relazione sentimentale con Lance Armstrong

Sheryl Crow è stata fidanzata tra il 2003 e il 2006 con ciclista Lance Armstrong, anch’egli colpito da una forma di tumore ai testicoli nel 1996 (da cui è riuscito a guarire completamente, nonostante il tumore fosse molto grave e aggressivo).

La cantante, che è diventata celebre negli anni Novanta per hit di successo come "If It Makes You Happy", "Run, Baby, Run" e "All I Wanna Do”, è tornata a far parlare di sé negli ultimi anni per aver rivelato alcuni retroscena del periodo trascorso in qualità di corista di Michael Jackson.

Nell'estate del 2019 ha denunciato di essere stata molestata e ricattata dall'ex manager del cantante, Frank DiLeo (scomparso nel 2011). I fatti risalgono al periodo in cui partecipò come parte del coro di Michael Jackson al tour di Bad, intrapreso tra il 1987 e il 1989.