L'attrice ha pubblicato alcune foto in bianco e nero in cui indossa un chest binder, la tipica fascia di tessuto utilizzata per nascondere il seno. "Un viaggio molto intimo, molto nuovo, molto bello, molto vero", commenta lei stessa.

Emma Corrin, l'attrice 25enne pluripremiata per la sua interpretazione della principessa Diana nella quarta stagione della serie Netflix “The Crown”, ha condiviso su Instagram un post molto personale. Alcune foto in bianco e nero nelle quali indossa un chest binder, una fascia di tessuto che utilizzano molte persone transgender per appiattire e nascondere il seno.

Emma Corrin e il suo nuovo viaggio approfondimento Golden Globe, Emma Corrin migliore attrice in “The Crown” Emma ha raccontato di aver intrapreso un "percorso in divenire" alla scoperta di sé stessa. “Qualche tempo dopo aver comprato il mio primo chest binder, io e David Simon abbiamo giocato con delle fasce da boxe. ha scritto l'attrice, riferendosi all'amico fotografo - E lo ringrazio per essere riuscito a catturare questo momento così intimo, così nuovo, così cool”. Già lo scorso aprile alcuni fan avevano notato che la star aveva modificato i pronomi con cui indicava se stessa nella sua biografia presente su Instagram: non più solo she (lei), ma she/they (lei/loro). Nello stesso periodo Emma aveva postato una foto dove indossava un abito da sposa bianco, e nella didascalia “la tua sposa queer preferita”.

Emma Corrin, i progetti approfondimento Emma Corrin ha donato l'abito dei Golden Globe a un'associazione Per la sua apprezzata interpretazione di Lady Diana in “The Crown” Emma è stata premiata con un Golden Globe e un Critics' Choice Television Award come miglior attrice in una serie drammatica. L'attrice al momento impegnata nelle riprese di “My Policeman”, in cui recita accanto a Harry Styles. Il film racconta di un triangolo amoroso che si viene a creare tra Marion (Emma Corrin), Tom (Harry Styles) e David (Patrick Hazelwood), rappresentato in due momenti storici differenti: gli anni ‘50 e gli anni ‘90. Il film, diretto da Michael Grandage e scritto da Ron Nyswaner arriverà su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW, anche se non si conosce ancora la data. Emma Corrin è anche il nuovo volto di Miu Miu per la campagna Upcycled in collaborazione con Levi’s.