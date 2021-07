Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel sulla cover di Vogue Italia

Monica Bellucci ( FOTO ) e la figlia Deva Cassel insieme sulla cover di luglio di Vogue Italia . Il nuovo numero, in edicola, è dedicato proprio ai sedicenni coetanei della giovane modella figlia di Vincent Cassel, per spiegare cosa sognano ed imparare così a comprenderli meglio.

In esclusiva mondiale per Vogue Italia, Monica Bellucci e Deva, nata il 12 settembre 2004 dall’unione con l’attore Vincent Cassel , hanno posato insieme per la prima volta, fotografate da Paolo Roversi. “Il gesto di farsi da parte e lasciare i riflettori a Deva lo ha voluto Monica stessa. Diamogliene atto: fare spazio a chi viene dopo (una figlia, un successore) non è cosa che siamo abituati a vedere spesso” ha scritto il direttore di Vogue Italia Emanuele Farneti . Roversi ha descritto l'emozione provata nel fotografare madre e figlia: "Ho percepito la stessa emozione provata davanti a Natalia Vodianova e Kate Moss. L'emozione al cospetto della pura bellezza".

Monica e Deva, l'intervista

approfondimento

“Ho chiesto a mia figlia perché avesse voluto questo servizio assieme, e lei mi ha dato una risposta meravigliosa: 'perché l’ultima volta che ci hanno fotografate insieme ero nella tua pancia. Adesso che sto cominciando il mio viaggio, mamma, desidero che accada ancora'”. E poi ancora: “Deva è nata a Roma, e quando parliamo in genere non usiamo il francese. L’italiano è la sua lingua madre” ha rivelato Monica Bellucci, che prima di accettare il servizio fotografico ne ha voluto parlare con la secondogenita Léonie, 11 anni. “Io e lei non abbiamo scontri, mai. Sono una madre dolce, cerco di prenderla sempre dal verso del pelo” si racconta l'attrice, tra uno scatto e l'altro. “Lei è così, libera da sempre, prende aerei da sola da quando ha 13 anni e parla cinque lingue. Ha visto come tiene lo sguardo? Non ha paura di nulla” ha rivelato ancora Monica, da mamma orgogliosa. “Quando gioca al gioco della moda Deva si diverte e una parte di lei s’esprime. Il fatto che metta un piede nel mondo degli adulti, frequentando al contempo la scuola che la riporta alla realtà, le sta dando equilibrio e sicurezza”.

Deva Cassel, astro nascente

Sul giornale si scopre un'anticipazione: presto Deva diventerà ambassador per la maison Christian Dior. Deva Cassel è stata già volto della fragranza Shine di Dolce e Gabbana, brand legatissimo a mamma Monica. Non solo: Deva ha già posato per diverse copertine, due di Elle France, una nell’ottobre 2020, una nel Febbraio 2021. La 16enne è stata anche la cover girl di Marzo 2021 nell’edizione spagnola di Harper’s Bazaar.