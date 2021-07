Stando a quanto riportato da PageSix, Taika Waititi ha dichiarato: “ Non stavo facendo nulla di male”

Il regista neozelandese si è pronunciato in merito agli scatti pubblicati online che lo hanno ritratto abbracciato alla popstar britannica ( FOTO ) e all’ attrice .

Taika Waititi: “Non stavo facendo nulla di male”

Come rilanciato anche da PageSix, Taika Waititi ha parlato delle foto che lo hanno immortalato insieme a Tessa Thompson e alla fidanzata Rita Ora. Il regista ha dichiarato: “Credo che nel mondo di internet tutto scompaia abbastanza velocemente”.

Taika Waititi, classe 1975, ha poi aggiunto: “È qualcosa di importante? No, non credo. Non stavo facendo nulla di male. Va bene”.

Il regista ha quindi espresso massima tranquillità per le foto insieme a Tessa Thompson (FOTO) e a Rita Ora scattate nel mese di maggio a Sidney.