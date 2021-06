Freida Pinto svela la gravidanza su Instagram: primo figlio

Freida Pinto, le sue parole

In un'intervista a Vogue, Freida ha parlato del periodo difficile seguito al successo di The Millionaire. “Quando è uscito The Millionaire, era come andare sempre più in alto, sempre di più. A un certo punto dovevo pur scendere, no? A volte, più si va in alto, più ti fai male quando cadi. Mi sentivo umiliata dal tipo di ruoli che mi offrivano. È questo che sei capace di fare?” ricorda di aver chiesto a sé stessa. “Mi sono lasciata prendere da mille pensieri, dai dubbi e dall’ansia, continuavo a pensare cose tipo: Avrei dovuto accettarli quei ruoli". Poi Frida ha parlato anche del movimento MeToo. “La gente deve prendersi le proprie responsabilità, che si tratti di sfruttamento sessuale o del movimento #MeToo. La gente pensa di poter fare tutto quello che vuole, e sai perché? Perché può farlo. Mi fa infuriare quando le donne non vengono credute. A certi gruppi etnici si crederà meno che ad altri, sarà sempre così. Loro non ti dicono mai niente in faccia. Se sei abbastanza intelligente lo capisci da sola che cosa vogliono dire davvero quando ti comunicano, ‘Non ti abbiamo preso per quella parte perché sei troppo giovane, ci dispiace’ e poi magari prendono qualcuno di molto, molto più giovane. E io da parte mia non spreco troppe energie colpevolizzando il colore della mia pelle, pensando che sia quello il fattore decisivo quando si tratta di ottenere una parte. Non è dignitoso, non ne voglio parlare e rendere questa cosa troppo reale. Voglio ottenere quello che merito. E questa è una cosa in cui credo e che nessuno mi toglierà mai”.