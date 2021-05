The Green Knight, nuovo trailer e poster del film con Dev Patel

È stato diffuso il trailer ufficiale di “The Green Knight”, pellicola che proporrà una rivisitazione della leggenda arturiana “Sir Galvano e il Cavaliere Verde”. Alla regia del progetto c’è David Lowery, noto per pellicole come “Il drago invisibile”, “Storia di un fantasma” e “Old Man & The Gun”.

Un titolo che ha dovuto fare i conti con gli ovvi ritardi nell’uscita causati dal Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Voci di corridoio lasciavano intuire come si stesse valutando l’ipotesi di una distribuzione in streaming, ma così non è stato. Lo scorso dicembre è stata svelata la data d’uscita al cinema per gli Stati Uniti: 30 luglio 2021. Non è stato annunciato quando il film sarà disponibile in Italia.