Dior, Travis Scott firma la nuova collezione primavera estate 2022

Il ventaglio dei musicisti che stringono collaborazioni con il settore della moda si allarga sempre di più. Dopo Ghali che esce oggi, venerdì 24 giugno con la sua a Varsity Jacket, la giacca-icona in stile college americano da lui firmata per United Colors of Benetton (di cui è volto 2021), è ora il turno dell'americano Jacques Berman Webster II, alias Travis Scott. Il rapper e compagno dell'altrettanto celebre compagna, l'influencer Kylie Jenner (Qui le foto più belle della coppia) ha infatto firmato una collaborazione con Dior. Cactus Jack, già testimonial per la maison francese in occasione del lancio delle Air Dior, ha preso parte alla realizzazione della collezione Spring Summer 2022 che verrà svelata a Parigi. Un traguardo importante che sicuramente farà esultare non solo tutti i suoi fan, ma la sua dolce metà, una fashion addicted di eccellenza.