Matilda De Angelis si è schierata dalla parte di Madame dopo la polemica scatenata da un tweet di quest'ultima.

"Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA per me non farmi alzare mentre mangio per una foto", queste le parole della cantautrice veneta che hanno generato un polverone in rete. Eppure Matilda De Angelis non capisce come mai sia esplosa una polemica di una tale portata.



"Non ha detto niente di strano", afferma l'attrice, sostenendo da un lato l'artista e sostenendo dall'altro che è necessario che i fan rispettino la privacy delle persone famose.



"Ha semplicemente detto: 'Se ti avvicini per dire 'Ah, ma tu sei quella che' e non sai nulla su di me', non lo fai, no, perché non lo faresti con nessuno", ha spiegato Matilda De Angelis.

"Non è che perché mi hai visto una volta in televisione allora va tutto bene, bisogna anche rispettare la privacy delle persone e capire che se quel giorno quella persona si è innervosita, non c'è niente di male".

Un ragionamento che sembra non fare una piega, un discorso che sembra logico e razionale. E allora perché è successo il finimondo in rete? Se si chiama rete, non è soltanto perché permette di connettersi ma forse anche perché intrappola...