Crocs-Balenciaga: in arrivo i sandali con il tacco

Dalla collaborazione tra i due marchi nasce una scarpa a dir poco particolare che è già virale sul web: manca ancora la data di lancio ufficiale così come il prezzo. Attesa anche per le prime foto ufficiali di cui Crocs non ha ancora autorizzato la pubblicazione

Un sandalo in gomma con suola piuttosto larga e…il tacco: saranno presto in commercio le nuove Crocs firmate Balenciaga. Una scarpa molto particolare e che proprio grazie alla sua originalità è diventata virale sul web ancor prima dell’ufficializzazione della data di lancio e del prezzo di vendita. Prezzo che, considerando i due marchi che hanno firmato la collaborazione, potrebbe essere elevato. C'è attesa anche per le prime foto ufficiali: l'ufficio stampa di Crocs Italia ha fatto sapere a Sky TG24 che da Crocs Usa non è stata ancora data l'autorizzazione alla pubblicazione delle foto di questo modello.

Tante le star che amano i sandali Crocs

L’idea di una nuova linea è stata dello stilista Demna Gvasalia, ma non si tratta della prima collaborazione tra Crocs e Balenciaga: i due brand, infatti, avevano già firmato e lanciato un modello di scarpe che nel 2018 era andato sold out in pochissimo tempo nonostante l’elevato prezzo di vendita. Adesso, invece, con la collezione Primavera-estate 2022 arriva anche il tacco sul sandalo che sarà disponibile in nero, grigio e verde. Inoltre, va ricordato come il brand del celebre sandalo è stato reso ancora più famoso dai tantissimi vip che si sono mostrati in pubblico o sui social indossando proprio uno di questi modelli: da Chiara Ferragni a Justin Bieber ma anche Nicki Minaji, Adam Sandler e Halle Barry.