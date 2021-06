L'attore e scrittore bolognese, ex star del cinema per adulti e volto noto della TV italiana, interpreta il ruolo da testimonial della pasticceria cakepuntog.com. Un servizio di cake design in salsa piccante.... Specializzata in vendita on-line di torte, biscotti e cup cake con forme tra l'ironico e l'erotico, questo food project tematico "vietato ai minori" non poteva trovare volto migliore per rappresentarlo

Chi meglio di Franco Trentalance poteva calarsi nei panni del testimonial di una pasticceria specializzata in dolci dalle forme erotiche? Forse Rocco Siffredi ma il collega di Trentalance è già stato impegnato come volto di una campagna pubblicitaria altrettanto geniale, quella delle patatine Amica Chips.



Anche in questo caso si tratta di un esempio di unconventional marketing, quell'innovativa e originale branca della pubblicità che sceglie di fare leva sullo shock del pubblico. Senza tralasciare una buona dose di ironia, che in questo caso forse pesa di più della farina nelle ricette della pasticceria erotica.



Ma se nel caso di Rocco Siffredi come testimonial di uno snack per famiglie la scelta era stata davvero uno schiaffo al perbenismo, stavolta il settore del brand che Franco Trentalance sponsorizza è più nelle sue corde, quindi meno sconvolgente. Eppure anche questa opzione sembra andare dritta al punto...



L'ex pornostar e personaggio televisivo è il testimonial della pasticceria erotica cakepuntog.com, specializzata nella vendita on-line di dolci con forme a metà tra l'ironico e l'osé...



Torte, biscotti e cup cake che ritraggono parti intime e cose innominabili senza schiaffeggiare il perbenismo, insomma. Leccornie che sono gettonatissime alle feste di laurea, agli anniversari e anche durante i piccanti addi al nubilato e celibato. Piccanti sì ma anche molto dolci, a giudicare dal livello di zucchero che i manicaretti proposti contengono.



"Nell'aria c'è un grande desiderio di tornare alla socialità, di riassaporare il piacere, per condividerlo e gustarlo in ogni sua forma. E il dolce è la sintesi perfetta di tutto questo", ha spiegato Franco Trentalance parlando di questa sua nuova avventura.