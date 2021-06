Shannen Doherty oggi, l’attrice di Beverly Hills 90210 mostra il viso

La celebre interprete di Brenda nella serie televisiva cult "Beverly Hills 90210" ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae al naturale, corredato da un invito rivolto a tutti a essere più genuini e veri. "Basta con la percezione di noi stesse che cercano di inculcarci", ecco le sue parole che vanno contro i cliché che la società e i media tentano di imporre

Shannen Doherty ha postato sul suo profilo di Instagram una foto che la ritrae al naturale, mostrando il suo viso senza filtri e senza make-up come appare oggi, dopo aver finalmente sconfitto il cancro.

Lo scatto che condivide con tutti i suoi milioni di follower veicola un messaggio molto importante, come anche le parole della didascalia a corredo testimoniano.



"Amo il fatto che ho vissuto e che il mio viso riflette la mia vita. [...] Sono sopravvissuta al cancro e ora finalmente abbraccio me stessa", si legge nell'emozionante testimonianza che l'attrice ha voluto postare.



Dalle sue parole emerge un invito rivolto a tutti, quello di sbarazzarsi dei cliché che ci vengono imposti dall'alto, tornando a una genuinità che rischiamo quasi di dimenticare a furia di filtri migliorativi, ritocchi chirurgici, lifting, botox e via dicendo.



"Guardando dei film stasera ho notato che ci sono ben pochi personaggi femminili in cui potrei rivedermi. Donne senza lifting, senza ritocchi, senza botox. Donne che abbracciano il proprio viso e tutte le esperienze che esso mostra. Io ho vissuto. Io amo il fatto di aver vissuto e il fatto che la mia faccia rifletta tutta la mia vita. Sono sopravvissuta al cancro e io ora mi abbraccio. Finalmente. Basta con la percezione di noi stessi che le riviste e Hollywood tentano di imporci. Voglio vedere donne come me. Donne come noi", scrive Shannen Doherty accanto al selfie che la ritrae al naturale.



Accettarci per quello che siamo. Perché siamo quello, appunto

Viviamo in un mondo in cui una delle più celebri citazioni di attrici donne è "Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care". A parlare era Anna Magnani, quando ha chiesto ai truccatori di non procedere con il classico make-up correttivo con cui solitamente le dive nascondono le proprie "imperfezioni". Purtroppo chiamarle imperfezioni concorre a consolidare la cultura di quella bellezza irraggiungibile fatta di canoni estetici restrittivi che le passerelle, i red carpet e le copertine ci hanno imposto negli ultimi decenni...

Ma come mai questa citazione di Anna Magnani è così famosa? Perché è assolutamente inusuale. Eppure chiunque di noi può capire il senso di quelle parole. Purtroppo lo afferrano perfettamente e profondamente soltanto le persone che, come Shannen Doherty, hanno vissuto qualcosa di così grave, indicibile, indescrivibile ed enorme come il cancro, tuttavia tutti quanti sappiamo che un curriculum senza tante esperienze vale zero. Quindi perché mai un viso con i segni che testimoniano tutto ciò che abbiamo vissuto non dovrebbe valere? Perché mai vorremmo cancellare quelle preziose esperienze del nostro CV che ci si legge in faccia?



La necessità di abbracciarsi

Ciò che nel suo messaggio l'interprete di Brenda di Beverly Hills 90210 confessa, ossia che ora lei si abbraccia, è un invito ad accettarsi, ad amarsi e a essere finalmente comprensivi e gentili verso se stessi.



In occasione di un'intervista al magazine People, l'attrice ha dichiarato: "Ciò di cui (la gente) non si rende conto è che il tuo corpo ha attraversato qualcosa di così incredibilmente difficile e che non si riprenderà mai più del tutto".

Ha poi sottolineato proprio la questione rughe: "Alcune delle medicine distruggono il collagene e quindi non avrò mai una faccia senza rughe. Ma ci sono cose che non puoi combattere e sto cercando di essere più gentile con me stessa. Cerco di vivere ogni giorno come un dono straordinario e prezioso che mi è stato dato".