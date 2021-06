Brad Pitt, Andra Day è il suo nuovo flirt?

Secondo quanto riporta il Mirror, la nuova fiamma del divo potrebbe essere la celebre protagonista del film "The United States VS Billie Holiday" (per cui è stata ampiamente acclamata e premiata). Dopo la rottura con Angelina Jolie, questo sarebbe l'ennesima fiamma attribuita all'attore. Sarà la volta buona? La mamma di Brad forse ci spera perché non ce la fa più ad accompagnare il figlio sul red carpet (e vi spieghiamo perché è costretta a farlo, sempre in tema innumerevoli flirt attribuiti a Pitt dai tabloid...)

Pare che Brad Pitt abbia un nuovo flirt e il suo nome è ormai celeberrimo: stiamo parlando di Andra Day, l'attrice e cantante statunitense diventata famosa per la sua recente interpretazione di Billie Holiday nell'acclamato film The United States VS Billie Holiday.



Secondo quanto riportato dal Mirror, potrebbe essere lei la nuova fiamma di Pitt. Il tabloid ha rivelato che i due si sarebbero conosciuti poco fa, ad aprile 2021, in occasione della cerimonia degli Oscar presso la Union Station di Los Angeles (Andra Day era candidata come migliore attrice protagonista).

Pare che i colleghi si siano scambiati il numero personale, forse per questioni professionali ma chissà...



"Andra è entrata nel radar di Brad da molto tempo. Hanno flirtato nel backstage e pensiamo che si siano scambiati i numeri. Potrebbe essere solo per lavoro però qualcuno dei suoi amici ha detto sarebbero una bella coppia", queste le parole della fonte anonima del Mirror.

L'eventualità che si possa trattare di un rapporto professionale piuttosto che amoroso è la più probabile, dato che Brad Pitt con la sua casa di produzione Plan B Entertainment sta producendo tanti titoli interessanti (ha finanziato, tra gli altri, film come 12 anni schiavo, Okja e Minari).

Eppure gli amanti delle fiabe a tinte rosa ambientate ad Hollywood vedono già Brad Pitt come principe azzurro di Andra Day. E, per rimanere in tema colori & amore, sentono già il profumo dei fiori d'arancio...



Andra Day, cantante e attrice da chapeau

approfondimento Andra Day, tutto sull'attrice candidata agli Oscar 2021 Cantante e attrice, Andra Day è diventata molto famosa nel 2015 negli Stati Uniti grazie al suo disco R&B Cheers To The Fall che ha riscosso un successo davvero stratosferico.

Oltre a spiccare nel mondo delle sette note, il suo nome è ormai indissolubilmente legato anche a quello della settima arte. Il successo da attrice lo deve all'interpretazione di Billie Holiday nel biopic diretto da Lee Daniels, già regista di Paperboy. Oltre a The United States VS Billie Holiday, Andra Day ha anche ricoperto una piccola parte nel film Marcia per la libertà, con il compianto Chadwick Boseman nei panni di un avvocato a cui spetta il compito di difendere un autista nero accusato di violenza sessuale.

Recentemente Andra Day ha pure lavorato come doppiatrice nel terzo capitolo della saga a quattro ruote firmata Disney-Pixar, Cars.



I tanti flirt attribuiti a Brad Pitt

Benché ci sia da augurarlo a entrambi (della serie: giovani, carini e non disoccupati, per citare, storpiandolo un po', l'esordio alla regia di Ben Stiller), non è cosa certa la liaison tra Andra Day e Brad Pitt. Più che altro perché quest'ultimo viene chiamato in causa ogni due per tre, gridando al flirt...

Dopo la rottura con Angelina Jolie, infatti, gli sono stati attribuiti tantissimi amori.



La designer di gioielli Sat Hari Khalsa, ad esempio, così come parecchie colleghe tra cui ricordiamo Margaret Qualley, Charlize Theron, Margot Robbie e perfino la prima moglie, Jennifer Aniston. I fan vorrebbero tanto che ritornasse proprio tra le braccia della Rachel di Friends (citiamo il celebre personaggio di Aniston poiché l'amore tra lei e Brad Pitt sarebbe nato appunto su quel set, nel mitico Studio 24 che abbiamo recentemente rivisto, allestito per la reunion).

Soprattutto dopo gli scatti rubati nel backstage del SAG Awards del 2020, il pubblico si era fatto tantissimi castelli in aria... E invece niente.



Nel frattempo - a proposito di castelli, favole ed happy ending, il finale davvero felice per lui è stato quello di riuscire a ottenere l'affidamento congiunto dei figli con l'ex moglie Angelina Jolie.