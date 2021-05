Giorgia Palmas ed Elena Barolo, le ex veline al matrimonio: la dedica

Una dedica speciale su Instagram, quella di Elena Barolo, verso l’amica di sempre ed ex velina Giorgia Palmas, che dimostra il grande legame tra le due showgirl. Le donne, in posa, sorridono felici nel giorno del matrimonio tra la Palmas e Filippo Magnini .

Da quel momento, le due donne non si sono mai più separate, costruendo un rapporto duraturo nel tempo. E la dimostrazione è arrivata direttamente da Instagram, il social più utilizzato dai vip per ufficializzare un evento particolare. Elena Barolo, infatti, ha pubblicato un dolcissimo scatto in cui abbraccia Giorgia Palmas durante il matrimonio di quest’ultima con Filippo Magnini.

Elegantissime e fasciate in due tailleur, verde salvia per Elena Barolo e bianco classico per la Palmas, esprimono tutta la loro gioia per un evento tanto atteso, dopo la nascita della piccola Mia. “Mia sorella (non di padre) ed io” recita il post della Barolo, a testimoniare il legame indissolubile tra le due.

La replica della Palmas non si fa attendere: “È incredibile come la vita possa far incrociare i destini di alcune persone, a volte apparentemente diverse ma in realtà così simili nell’animo.” Ha scritto così l’ex velina, a corredo della stessa fotografia. “Se tutti riuscissero a vedere la tua vera essenza, cara Elenina, così come la vedo io, capirebbero perché mi sento così fortunata ad averti avuto accanto anche in un giorno così speciale.”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, il matrimonio

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che insieme hanno avuto una figlia, Mia, hanno scelto di convolare a nozze a Palazzo Reale, a Milano, il 12 maggio, dopo alcuni rinvii dovuti dall’emergenza Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Tailleur semplice ed essenziale per lei, firmato Atelier Emé, e completo scuro per lui, in Alessandro Martorana.

Una cerimonia semplice, circondati da una ristretta cerchia di persone, per celebrare un amore che li accompagna da ormai molti anni.