L'Isola dei Famosi, chi è in nomination venerdì 21 maggio

L’ISOLA DEI FAMOSI: IL TELEVOTO

approfondimento

L'Isola dei Famosi, chi è in nomination lunedì 17 maggio

La conduttrice, classe 1981, si prepara ad accompagnare il pubblico nel corso di una nuova serata che vedrà i concorrenti del reality-show darsi battaglia per poter continuare il loro percorso sull’isola, presenti in studio come sempre i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini (FOTO), inviato in Honduras Massimiliano Rosolino.

L’Isola dei Famosi (FOTO) è ormai entrata nel vivo tra colpi di scena, nomination ed eliminazioni che stanno continuando a mutare ininterrottamente gli equilibri del programma. L’ultima puntata della quindicesima edizione ha visto l’eliminazione di Francesca Lodo, sconfitta al televoto da Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti, preferiti dal pubblico a casa per poter continuare a vivere su Playa Imboscadissima.